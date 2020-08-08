Бейрут, , 18:42 — REGNUM В столице Ливана городе Бейруте начались столкновения манифестантов с сотрудниками правопорядка. Об этом 8 августа сообщает агентство Lebanon 24.

Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов. Столкновения произошли в непосредственной близости от парламента страны.

Причина недовольства не уточняется, однако журналисты агентства подчеркнули, что они проходят на фоне взрыва в Бейруте, произошедшего 4 августа, жертвами которого стали свыше 150 человек.

Напомним, ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин отметил высокую вероятность вмешательства во внутренние дела страны в связи с политическими последствиями указанного выше инцидента.