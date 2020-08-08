Амстердам, , 10:01 — REGNUM В день PC-релиза Horizon: Zero Dawn пиковый онлайн в игре составил 56 тыс. человек. Об этом 7 августа сообщила «Игромания».

При этом уже в первый час с момента релиза в «новинку» поиграли 35 тыс. человек. Сейчас у игры «смешанные» отзывы в Steam.

Напомним, Horizon: Zero Dawn вышла на консоли PlayStation 4 в 2017 году. Сейчас студия Guerilla Games занимается разработкой сиквела.

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