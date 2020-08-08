Москва, , 08:14 — REGNUM В Российской Федерации к сегодняшнему дню, 8 августа, проведено более 30,3 млн тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«В РФ проведено более 30,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 242 672 человека», — сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Уточняется, что за минувшие сутки было проведено 303 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что широкой охват населения тестами позволяет выявить коронавирусную инфекцию на ранней стадии, что упрощает ее лечение.