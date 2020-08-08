Москва, , 07:39 — REGNUM На Черноморском побережье Сочи и Туапсе сегодня регистрируется самая высокая температура морской воды — до +27 °C, сообщил 8 августа журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Туапсе и Сочи температура воды составляет 27 градусов, в Геленджике чуть ниже — 26 градусов» — сказал он.

К другим российским курортам с самым тёплым морем метеоролог отнёс Феодосию, Евпаторию, Алушту, Анапу, Ялту — там температура поверхности воды прогрелась до +25 °C.

Вильфанд добавил, что в ближайшие дни неблагоприятные погодные условия прогнозируются в в Приволжском федеральном округе, там ожидаются дождь, гроза и ветер до 20 м/с, а в Краснодарский край придет сильная жара — до +37 °C.

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