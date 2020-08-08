Буэнос-Айрес, , 04:11 — REGNUM Еще 7482 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили медики Аргентины на территории государства за последние сутки, в результате чего общее количество подобных фактов в стране составило 235 677. Об этом сообщается на сайте аргентинского министерства здравоохранения.

С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции излечились 103 297 человек, а еще 4411 пациентов умерло от осложнений при COVID-19.

За 24 часа в стране было подтверждено 160 летальных исходов по этой причине. Кроме того, в Аргентине проведено 812 564 анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки выявили еще 278 291 пациентов с заражением SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Аргентине за сутки выявили более 7,5 тыс. случаев заражения коронавирусом