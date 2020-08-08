Мехико, , 03:49 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 794 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом, общее количество подтвержденных летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в стране достигло 51 311. Также за 7 августа в республике выявили 6717 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Мексике подтвердили 469 407 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 августа число летальных исходов от коронавирусной инфекции в Мексике превысило 50 тысяч. Отмечалось, что в стране проведено более 1,5 млн тестов на выявление новой инфекции.

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