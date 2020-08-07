Кустанай, Казахстан, , 14:46 — REGNUM Аким (мэр) Кустаная Кайрат Ахметов подаст в отставку, если вина его подчиненного будет доказана в суде. Об этом 7 августа заявил представитель агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге.

По его словам, в отношении нескольких должностных лиц администрации Кустанайской области проводится досудебное расследование. Они подозреваются в превышении должностных полномочий.

В частности, виновники незаконно изменении целевое назначение земельного участка под строительство магазина и незаконно выдали архитектурно-планировочное задание.

Напомним, 23 июля заместитель мэра Кустаная Андей Финк уволен с занимаемой должности. В настоящее время он находится под следствием.