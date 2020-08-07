Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Хулиганы, применившие газовый пистолет в метро Петербурга в отношении выходцев из Африки, получили условные сроки наказания. Об этом сообщили 7 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга

Калининский районный суд признал виновными Владимира Карпушина и Вадима Крашенинникова по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

ЧП произошло около полуночи 1 марта в вагоне метро на перегоне между станциями «Девяткино», «Гражданский проспект» и «Академическая». Суд установил, что Карпушин и Крашенинников были пьяны, а также имеют «стойкие антиобщественные установки, основанные на принципах нетерпимости к лицам других рас и национальностей».

Фигуранты подошли к двум гражданам Нигерии по фамилиям Афолаби и Тойе, принялись ругаться матом и показывать газовый пистолет «Удар», требуя от африканцев покинуть вагон. Потерпевшие вышли на станции «Гражданский проспект», но Крашенинников все равно выстрелил в их сторону не менее одного раза.

Затем фигуранты доехали до «Академической» и стали ждать прибытия потерпевших. Дождались, зашли в вагон, и вновь, грубо выражаясь по поводу цвета кожи потерпевших, потребовали покинуть вагон, а Крашенинников вновь выстрелил в выходящих из вагона Афолаби и Тойе.

Затем Карпушин и Крашенинников физически напали на потерпевших. Крашенинников бил Тойе по телу, а Карпушин — Афолаби по голове и рукам. С места совершения преступления соучастники скрылись.

По приговору Калининского районного суда Крашенинников получил 2,5 года условно с испытательным сроком в 3 года, а Карпушин — 2 года 5 месяцев условно с испытательным сроком в 3 года.

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