Новосибирск, , 13:44 — REGNUM Согласно прогнозам Западно-сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области сохранится аномально жаркая погода с повышением температуры до 30 °C и выше. Жара продержится в регионе до 12 августа.

Сотрудники регионального управления МЧС России предупреждают, что аномально жаркая погода будет способствовать возникновению очагов природных пожаров, особенно в южной и приобско — боровой зоне, в частности в Купинском, Баганском, Карасукский, Краснозерском, Кочковском, Здвинском, Ордынском и Сузунском районах.

Так, за прошедшую неделю 107 пожаров произошло при горении сухой травы и мусора.