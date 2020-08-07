Стокгольм, , 14:25 — REGNUM По словам заместителя главного эпидемиолога шведского региона Сконе Маттиаса Вальдека, в настоящее время распространение коронавируса в этой части Швеции усиливается. По его данным, сейчас наблюдается «определенная тенденция к увеличению» числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 августа сообщила газета Expressen.

На прошлой неделе в домах престарелых Сконе были выявлены несколько новых случаев заражения коронавируса среди постояльцев.

«К сожалению, на прошлой неделе мы наблюдали новые случаи заболевания (COVID-19) в нескольких домах престарелых в Сконе. Это правда, что речь пока не идет о таком уж большом количестве людей, но все-таки это тревожный сигнал, если инфекция вернется в дома престарелых», — заявил Вальдек.

За последние 24 часа в Сконе были выявлены 26 новых случаев инфицирования коронавирусом. Сейчас в реанимации под присмотром медиков находятся двое пациентов.