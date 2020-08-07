Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге несовершеннолетний ребенок в первых числах августа упал за борт прогулочного катера, катавшего туристов по рекам и каналам. Благодаря быстрой реакции пассажиров катера и пешеходов ребенка удалось вытащить из воды живым. Об этом ЧП стало известно благодаря видеозаписи, размещенной в СМИ.

Как сообщили 7 августа в Северо-Западной транспортной прокуратуре, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура ведет проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи с падением ребенка с прогулочного теплохода на пересечении Крюкова канала и реки Мойки.

«При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Ход проверки находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Как видно на кадрах записи, размещенной изданием «Фонтанка», падение ребенка произошло во время прохождения катера под мостом. Окружающие сразу же это заметили, капитан катера затормозил и начал разворот к месту падения. Не дожидаясь этого, двое мужчин прыгнули с катера в воду, чтобы спасти ребенка. Одновременно к воде спустились несколько проходивших пешеходов, один из остановившихся автомобилистов достал трос. Совместными усилиями неравнодушных и смелых людей жизнь ребенка была спасена.