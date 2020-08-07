Джакарта, , 11:59 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, по состоянию на 7 августа 2020 года в стране выявили наличие 121 226 носителей SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Известно, что за сутки в Индонезии подтвердили 2473 новых случая заражения SARS-CoV-2.

В общей сложности за время пандемии в Индонезии скончались 5593 человека с COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частный сектор Швеции помогает Индонезии бороться с пандемией. Помощь, предоставляемая IKEA и AstraZeneca, является частью совместной программы, инициированной Business Sweden в сотрудничестве с посольством Швеции в Джакарте и посольством Индонезии в Стокгольме.

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