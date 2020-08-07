Москва, , 12:02 — REGNUM Несмотря на снятие ограничений, для москвичей по-прежнему характерны негативные эмоции. Об этом 7 августа заявила директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие данные были получены в ходе исследования об эмоциях населения в период выхода из режима самоизоляции, пояснила эксперт.

«Если посмотреть на настроения москвичей — им больше характерны негативные эмоции и переживания, что ситуация с коронавирусом в ближайшее время не разрешится», — сказала Накорякова.

Более позитивные чем в столице настроения отмечены, например, в Петербурге, Уральском и Сибирском федеральных кругах.

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