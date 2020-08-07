Москва, , 09:19 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве вылечились 1353 человека. Об этом 7 августа сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1353 пациента», — цитируют её слова в оперативном штабе столицы.

Всего с начала распространения вируса в Москве поправили своё здоровье 187 576 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число умерших от COVID-19 и связанных с ним последствий в мире на сегодняшний день превысило 700 тысяч.

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