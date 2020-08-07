Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 96 922, в том числе 1050 — за минувшие сутки, сообщили 7 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

По состоянию на 7 августа выздоровели 70 680 пациентов с коронавирусом, или 73% от общего числа инфицированных. С 1 по 7 августа в республике зарегистрировали 11 008 случаев пневмонии с признаками COVID-19, в том числе 1424 — за последние сутки. Таким образом, общее число случаев COVID-19 и пневмонии достигло 2474.

За неделю скончались 120 человек с пневмонией, в том числе 18 — за прошедший день. Среди регионов республики на первом месте по числу пациентов с коронавирусом оказалась Алма-Ата, где выявили 12 995 случаев.

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