Кейптаун, , 08:28 — REGNUM Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в ЮАР, чтобы помочь стране взять под контроль «быстрое увеличение числа случаев заражения коронавирусом». Об этом передаёт VOA Swahili со ссылкой на заявление ВОЗ.

В заявлении ВОЗ говорится, что 43 эксперта по специальностям, включая эпидемиологию, санитарное просвещение и эпиднадзор, профилактику и контроль, будут поддерживать местную группу реагирования на пандемию.

Группа ВОЗ по борьбе с перенапряжением системы здравоохранения сначала будет наблюдать за работой департамента здравоохранения ЮАР, а затем окажет поддержку наиболее пострадавшим юрисдикциям, включая Восточно-Капскую провинцию, Свободный штат, Гаутенг, Квазулу-Натал и Мпумалангу.

В ЮАР было выявлено почти 530 000 случаев заражения коронавирусом, что является пятым по величине показателем в мире. В стране подтвердили более 9200 случаев с летальным исходом.

По словам министра здравоохранения ЮАР Цвелитини Мхизе, рост числа случаев заражения в Гаутенге, Западно-Капской и Восточно-Капской провинциях замедлился, но еще слишком рано определять, преодолён ли пик.