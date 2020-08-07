Якутск, , 08:10 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 12 человека, один пациент умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске лабораторно подтверждено 46 случаев заражения, по одному-два зафиксировано в Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, в Намском, в Нерюнгринском, в Нюрбинском и в Таттинском районах.

До 39 пациентов увеличилось число тяжёлых больных, десять находятся на аппаратах ИВЛ.

На 7 августа зарегистрировано в республике 6172 носителя коронавируса, выздоровели 4888 человек, скончались 57.

В Якутии готовятся к учебному году и прививочной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за сутки выявлено 120 новых носителей коронавируса.