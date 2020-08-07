Найроби, , 00:15 — REGNUM В Кении за прошедшие сутки выявили 538 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба кенийского министерства здравоохранения.

Сообщается, что за 6 августа в стране провели 6195 тестов на выявление коронавируса нового типа, из них 538 показали положительный результат. Отмечается, что среди новых пациентов 22 являются гражданами иностранных государств.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Кении достигло 24 411. С начала пандемии в стране выздоровели 10 444 пациента, еще 399 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первая леди Кении Маргарет Кеньятта высоко оценила работу медиков по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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