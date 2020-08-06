Москва, , 20:20 — REGNUM Состав автомобильной аптечки в России будет подвергнут изменениям, сообщается 6 августа на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Опубликован соответствующий проект российского Минздрава. Изменения коснутся следующих компонентов.

Теперь в аптечке должны будут лежать две медицинские трехслойные маски, две (а не одна, как раньше) пары перчаток, упаковка стерильных салфеток, нестерильные бинты больших размеров, лейкопластырь.

В аптечке теперь необязательно держать стерильные бинты, нестерильные бинты малых размеров, стерильный перевязочный пакет и бактерицидные лейкопластыри.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России к концу этого года могут измениться правила медицинского освидетельствования водителей.

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