Екатеринбург, , 19:41 — REGNUM С набережной Исети в Екатеринбурге уберут батут, заявил глава города Александр Высокинский.

Ранее в местных СМИ раскритиковали надувной батут, размещённый на набережной. Недовольные отметили, что он портит облик благоустроенной территории. Впрочем, некоторые журналисты высказались в поддержку батута и удивились тому, что он вызвал столь лютую неприязнь у оппонентов.

В эфире портала «Е1» градоначальник признал, что батуты уместны не везде. «Здесь набережная нового поколения, и подобные вещи из старых времен тут не нужны», — посчитал Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор парка Маяковского в Екатеринбурге Екатерина Кейльман пообещала избавить парк от некрасивых и опасных батутов.

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