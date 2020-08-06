Москва, , 17:44 — REGNUM Обстановка с лагерем мигрантов в Самарской области контролируемая. Об этом заявил журналистам зам. директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Граждане Узбекистана находятся на границе с Казахстаном. Из-за пандемии коронавируса они не могут вернуться домой.

Утром 3 августа часть граждан Узбекистана собралась пройти в Оренбургскую область для перехода российско-казахстанской границы. Но после проведения с ними разъяснительной беседы упомянутые лица разошлись. Трое граждан были доставлены в полицию за неповиновение. На них составили административные протоколы, а затем Большеглушицкий районный суд Самарской области назначил им по двое суток ареста.

«В настоящий момент на административной границе Самарской и Оренбургской областей обстановка стабильная, нарушений общественного порядка не допущено. Граждане Республики Узбекистан каких-либо требований не высказывают», — добавил Зайцев. И отметил, что по данным на 5 августа в Большечерниговском районе пропуска через границу ждут 849 граждан Узбекистана. Скоро планируется их вывоз в Ташкент со станции «Кинель». Перевозку осуществит состав «Железных дорог Узбекистана».