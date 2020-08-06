Бишкек, , 16:28 — REGNUM С момента объявления пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 2 911 медицинских работников в Киргизии. Из них 1 973 выздоровели, 73 умерли, а остальные 865 госпитализированы или лечатся в домашних условиях.

Врач George Hodan George Hodan

По данным минздрава, за последние сутки в республике зарегистрировано 37 случаев коронавируса среди медиков. В том числе в городе Оше и в Джалал-Абадской области — по 13 случаев, в Баткенской области — 6 случаев, в Ошской и Иссык-Кульской областях по два случая и в Нарынской области — один случай.

За сутки признаны излечившимися и выписаны из больниц пять медицинских работников, у которых ранее подтвердился диагноз «COVID-19». Также в связи с выздоровлением домашнюю самоизоляцию покинули еще 34 медика.