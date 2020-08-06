Вашингтон, , 15:53 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер игры Earthworm Jim 4. Его опубликовали 5 августа на YouTube-канале Metroidvania.

В коротком ролике показано, как Джим попадает на тропический остров, где и начнутся его новые приключения. Сообщается также, что игре будет доступен локальный кооператив для двух человек.

Напомним, Earthworm Jim — это популярная игра в жанре платформера, выпущенная в 1994 году. Изначально она была доступна на игровой консоли Sega Mega Drive.

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