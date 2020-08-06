Ижевск, , 14:38 — REGNUM Работы по ликвидации плавучего острова в Ижевском пруду проводит команда в составе семи человек на двух катерах. По словам начальника отдела планирования и строительства ГТС минприроды Удмуртии Сергея Таранова, подрядная организация нашлась достаточно быстро и выразила желание работать на безвозмездной основе.

Участки плавучего острова доставляют на берег с помощью тросов и катеров, сообщает «ГТРК Удмуртия». Волонтеры для минимизации рисков также привлекли АО «Парки Ижевска», которое имеет в распоряжении большие суда. Сейчас несколько фрагментов плавучего острова уже доставлены на берег.

В дальнейшем планируется провести осмотр береговой линии для выявления потенциально опасных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, остров заметили жители города в один из июльских выходных. Спасатели отбуксировали остров к парку Кирова, во время перемещения он стал разваливаться на части.

Ранее и.о. главы ведомства Юрий Долматов отмечал, что для ликвидации тело острова необходимо будет закрепить сваями, разделить объект на части, а затем поэтапно отбуксировать за пределы акватории водохранилища. Представитель ведомства отмечал, что в случае движения острова по направлению к водосбросным сооружениям Ижевского гидроузла будет создана угроза наступления чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением гидроузла и затоплением территории. Ущерб в этом случае мог достигать 1 млрд рублей.

На работы по ликвидации острова планировалось направить 600 тыс. рублей.

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