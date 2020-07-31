Ижевск, , 17:48 — REGNUM Специалисты минприроды Удмуртии круглосуточно мониторят состояние плавучего острова на Ижевском пруду, который был замечен 28 июля. В настоящее время начинаются работы по его удалению, сообщил и.о. главы ведомства Юрий Долматов.

По его словам, для ликвидации тело острова необходимо будет закрепить сваями, разделить объект на части, а затем поэтапно отбуксировать за пределы акватории водохранилища. Разработка тела острова будет осуществляться экскаваторами.

Уточняется, что площадь острова 10 на 10 метров, на нем произрастает густая растительность, деревья высотой до 2 метров. Подводная часть острова не обследована.

«В настоящий момент остров удерживается под мостом естественным способом, но в случае его движения по направлению к водосбросным сооружениям Ижевского гидроузла будет создана угроза наступления чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением гидроузла и затоплением территории. Сумма ущерба может составить до 1 млрд рублей», — отметил Долматов.

Глава правительства республики Ярослав Семенов добавил, что водолазы поисково-спасательной службы Удмуртии уже приступили к обследованию подводной части. На ликвидацию острова будет направлено около 600 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, остров заметили жители города в один из июльских выходных. Спасатели отбуксировали остров к парку Кирова, во время перемещения он стал разваливаться на части. Было принято решение о разделении плавучей площадки катерами. Прорабатывались варианты дальнейших действий.

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