Москва, , 14:37 — REGNUM Ситуация с запретом доставки одновременно бытовой химии и продуктов выглядит, скорее, взаимным непониманием чиновников и участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя возможно повышение стоимости доставки товаров.

«По мнению первых, речь идет о запрете перевозить вместе с продовольственными товарами именно опасную бытовую химию, а не всю вообще.

К тому же, даже если нормы будут приняты в жёсткой форме, расходы по доставке в любом случае лягут на потребителя.

Никто не будет гонять две машины к одному клиенту, если тому захочется вместе с продуктами купить, например, хлорсодержащее чистящее средство — такой вариант магазин просто исключит. Тогда людям придется отдельно заказывать химию, причем сразу в больших объёмах и на более длительный срок.

С другой стороны, если чиновников действительно волнует безопасность граждан, вовсе не обязательно раскладывать товары по разным машинам — достаточно указать необходимость перевозки химикатов в специальных герметичных ёмкостях.

К тому же, не очень понятно, как будут проверять исполнение этого требования. Поставят контролёров на сборку заказов? Будут останавливать курьеров и проверять, что они везут? Или станут устраивать засады с контрольными закупками?

Впрочем, не исключено, что тема подана именно так для того, чтобы заставить участников рынка доставки суетиться и лоббировать свои интересы.

В конце концов, в период самоиизоляции они получили сверхдоходы за счет взрывного роста числа заказов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор предложил запретить совместную перевозку продовольственных продуктов с агрохимикатами и бытовой химией.

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