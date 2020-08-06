Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» за нарушение санитарно-эпидемиологических в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 6 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Во время проверки Роспотребнадзором городского онкодиспансера специалисты выявили следующие нарушения: не везде были установлены антисептики для рук, жидкое мыло и одноразовые полотенца; не проводилась дезинфекция вентиляционных систем, а персоналом отделения нарушались правила личной гигиены; судна после дезинфекции хранились в туалете для пациентов, а швабры и тряпки для уборки помещений были грязными, и другие нарушения.

В суде защита ответчика попросила о прекращении дела, поскольку нарушения, которые возможно устранить, были устранены, а техническое состояние помещений было связано с отсутствием финансирования на их ремонт, которое неоднократно запрашивалось, в том числе в 2019 году, но выделено не было

Суд счел, что отсутствие финансирования на ремонт помещений не освобождает от содержания их в чистоте, однако исключил из вменяемой онкологам вины санитарно-техническое состояние помещений.

«Суд учел представленные ГБУЗ сведения о недостаточной обеспеченности учреждения помещениями и финансированием, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, а именно в размере 100 000 рублей», — уточнили в пресс-службе.

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