Казань, , 14:03 — REGNUM В Татарии в пиковый период пандемии (апрель-май) в сутки максимально проводили 5,8 тыс. исследований. Пока в республике не планируют увеличивать количество тестов на коронавирус. Об этом заявила заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Вопрос о расширении и увеличении темпов тестирования пока не стоит. На сегодняшний день в регионе проводят от 4,4 тыс. до 3,7 тыс. исследований в сутки, в зависимости от объема забора анализов. Лабораторная база Татарии состоит из 13-ти медицинских государственных организаций, пяти частных организаций, а также республиканского центра гигиены и эпидемиологии, добавила представитель надзорного ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по состоянию на 6 августа носителями новой коронавирусной инфекцией числятся 5781 человек, за сутки положительные тесты получили еще 30 пациентов.

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