Казань, , 11:44 — REGNUM В Татарии по состоянию на 6 августа носителями новой коронавирусной инфекцией числятся 5781 человек, за сутки положительные тесты получили еще 30 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4671 человек, за сутки — 50 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 45 человек. Госпитализированы в стационары семеро, 23 человека — лечатся на дому. Один случай инфицирования — завозной, остальные контактные.

Из числа новых зараженных — 12 человек жители Казани. Больше всего коронавирусную инфекцию выявили среди лиц в возрасте от 30 до 50 лет — 13 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по состоянию на 6 августа от заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 45 человек. За последние сутки стало известно о гибели еще двух пациентов.

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