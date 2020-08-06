Копенгаген, , 12:57 — REGNUM В настоящее время уровень распространения коронавируса в Дании продолжает расти. 5 августа в стране было выявлено еще 112 случаев заражения коронавирусной инфекции, а ежедневный суточный прирост выявленных инфицированных является самым большим за три месяца. Об этом 6 августа сообщила газета Expressen.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В период с 24 по 26 июля датское агентство здравоохранения Statens Serum Institut сообщило, что в стране в общей сложности было выявлено 88 новых подтвержденных случаев коронавируса. С тех пор уровень распространения инфекции только увеличивался.

Пик пришелся 5 августа, когда было объявлено, что SARS-CoV-2 обнаружен еще у 112 человек. По информации Danmarks Radio, сейчас в Дании ежедневный прирост вновь выявленных зараженных коронавирусом является самым большим за три месяца.

Однако, несмотря на это, в датских средствах массовой информации появляются сообщения, что 8 августа власти объявят послабление ограничений на проведение массовых мероприятий. Предполагается, что максимальная численность участников будет увеличена с нынешних 100 до 200 человек.