Стокгольм, , 12:55 — REGNUM За последние месяцы в Швеции резко сократились объемы вакцинации граждан. Прежде всего, речь идет о вакцинации туристов для поездки в страны с неблагополучной эпидемической ситуацией и вакцинации населения против вируса клещевого энцефалита. Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Снижение объемов вакцинации определяется таким показателем продаж прививок, как индекс распределения фармацевтических товаров американской фармацевтической компании IQVIA.

Так, в период с марта по июнь текущего года продажи вакцин для туристов упали на 60−80% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Это объясняется ограничениями на международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако и продажи вакцин против вируса клещевого энцефалита за тот же период сократились на 20%.

«Мы привыкли к тому, что он (прим.: индекс) то поднимается, то опускается, то есть колеблется. Например, внезапно срывается ваша поездка в Египет или что-то еще. Но мы никогда раньше не сталкивались с тем, чтобы индекс снижался до нулевой отметки», — рассказала врач центра вакцинаций в Стокгольме Шарлотта Захариас.