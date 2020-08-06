Казань, , 08:48 — REGNUM В Татарии по состоянию на 6 августа от заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 45 человек. За последние сутки стало известно о гибели еще двух пациентов. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Первая жертва инфекции — 84-летняя жительница Набережных Челнов. Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу 14 июля со средне-тяжелой формой пневмонии. В ходе обследования врачами была выявлена новая коронавирусная инфекция. Состояние пациентки оценивалось как тяжелое из-за обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний. 20 июля женщина скончалась.

Второй случай — 23 июля в центральную городскую клиническую больницу №18 в Казани был госпитализирован 63-летний мужчина с внебольничной двухсторонней пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. На фоне отека легких и головного мозга 25 июля наступила смерть пациента.

Причины гибели пациентов установили по результатам патологоанатомической экспертизы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии студенты и педагоги из-за пандемии в новом учебном году должны будут носить индивидуальные средства защиты. На время проведения творческих занятий допускается снять средства защиты.

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