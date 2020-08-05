Казань, , 15:39 — REGNUM Коронавирус вносит свои корректировки в привычную жизнь граждан. Так, в Татарии студенты и педагоги из-за пандемии в новом учебном году должны будут носить индивидуальные средства защиты. Об этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

С ее слов, во время обучения студенты, педагоги и другой персонал вуза должны соблюдать масочно-перчаточный режим. На время проведения творческих занятий допускается снять средства защиты. Также при входе в учебные заведения и в течение дня будут проводить термометрию. В аудиториях появятся санитайзеры. Кроме того, кабинеты станут регулярно проветривать, а перед началом учебного года сделают генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств.

Ранее ИА REGNUM сообщило, образовательные учреждения Татарии начало нового учебного года проведут в традиционной форме. В школах идет активная подготовка для работы в очном режиме. Окончательное решение по открытию образовательных учреждений 1 сентября примут в министерстве просвещения России.

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