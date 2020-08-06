Кито, , 06:38 — REGNUM С начала эпидемии коронавируса в Эквадоре было выявлено 59 344 случая выздоровления среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на странице в Twitter эквадорского министерства здравоохранения.

Кроме того, в стране подтверждено 5847 летальных исходов при данном заболевании. Также за сутки в Эквадоре зафиксировано 903 факта заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а их общее число в республике достигло 88 866.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа власти Эквадоре решили открыть 40 пляжей для посещения впервые за пять месяцев с начала пандемии.

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