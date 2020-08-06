Шанхай, Китай, , 06:24 — REGNUM Специальное мобильное приложение стало доступно пассажирам железнодорожного транспорта в районе Дельты Янцзы для поездки по трем междугородним железнодорожным линиям без бумажных билетов в рамках кампании по ускорению интегрированного развития региона, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Пассажиры, зарегистрированные и внесшие достаточное количество денег на специальный счет, могут воспользоваться специальным QR-кодом в приложении «железнодорожной электронной карты» и отсканировать его на поездах Шанхай — Нанкин, Нанкин — Аньцин и Наньцин — Цидун, сообщили в компании China Railway Shanghai Group Co., Ltd.

Специальные места всегда зарезервированы для таких пассажиров, и им достаточно отсканировать QR-код снова на выходе, поскольку стоимость проезда взимается при выходе. В прошлом году Китай представил план региональной транспортной интеграции района Дельты Янцзы.