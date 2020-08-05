Маскат, , 23:15 — REGNUM Власти Омана намерены снять ограничения на поездки между провинциями после завершения праздника Курбан-байрам, 6 августа сообщает Al Arabiya.

Также в Омане с 8 августа сократят комендантский час, он будет действовать с 21:00 до 5:00, а не с 19:00 до 6:00. Однако власти сохранят полную изоляцию провинции Дофар, где ситуация с COVID-19 тяжелее прочих провинций. К настоящему моменту в Омане с населением 4,7 млн человек выявлено около 80 000 случаев заражения коронавирусом и 421 смерть от COVID-19.

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