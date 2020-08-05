Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM В Петербурге за прошедшие сутки подтвердили еще 18 летальных исходов COVID-19. Об этом сообщает 5 августа городской оперативный штаб. Это самый большой суточный показатель среди регионов России по итогам прошедшего дня.

На втором месте по суточной смертности оказалась Москва с 11 летальными исходами.

Всего в Петербурге, по официальным данным, от COVID-19 погибло 2102 человека. При этом власти признавали, что только с апреля по июнь от причин, так или иначе связанных с этой болезнью, умерло около 4 тыс. человек, далеко не все они попали в статистику.

Добавим, в Петербурге за время пандемии обнаружили 32 тыс. 259 носителей вируса, в России — 866 тыс. 627 в 85 регионах. По стране за сутки подтвердили 139 новых летальных случаев COVID-19, всего скончались 14 тыс. 490 человек.

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