Москва, , 10:42 — REGNUM На 9% выросло число жителей России, считающих что в современном мире не обойтись без изучения иностранных языков — с 45% в 2019 году до 54% в 2020 году, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Наиболее в этом уверены молодые люди 18−24 лет (62%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (60%). Полагают, что изучать иностранные языки полезно, но без них можно обойтись 36%. Чаще не интересует изучение языков жителей сёл (14%).

Большинству опрошенных (80%) важно, чтобы их дети свободно владели каким-либо иностранным языком, причем для 30% это крайне важно. Безразлично относятся к тому, будут ли их дети разговаривать на иностранном языке, 17% опрошенных.

Опрос проведен 2 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (51%) выступают против введения третьего обязательного ЕГЭ — экзамена по иностранному языку.

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