Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан гражданин Узбекистана, который передавал коды доступа к интернет-мессенджерам членам запрещенной в России террористической группировки для вербовки новых сторонников и размещения агитационных материалов. Об этом 5 августа сообщает издание «Оперативное прикрытие».

26-летний нелегальный мигрант Нурмухаммад Тураев был задержан днем 4 августа сотрудниками УФСБ и Центра «Э» ГУ МВД на улице Димитрова в Купчино. Поводом для задержания послужило подозрение в том, что мужчина с августа 2018 года по март 2019 года принял участие в деятельности группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По версии следствия, Тураев приобрел сим-карты мобильных операторов и получил коды для входа в мессенджеры, которые через Telegram передал другому гражданину Узбекистана, на тот момент находившемуся в Сирии на территории, подконтрольной террористам.

В отношении задержанного мигранта возбуждено уголовное дело по статьям 33 и 205.5 УК РФ.

Отметим, ранее Тураев уже задерживался правоохранительными органами за нарушение норм миграционного законодательства. Его должны были принудительно выдворить из РФ, но этому помешала пандемия коронавируса. Теперь ему придется задержаться в России, чтобы ответить за свою преступную деятельность.