Екатеринбург, , 08:51 — REGNUM Информация о присуждении Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» появится на ряде городских объектов. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

Будут изменены стелы на въезде в город с Челябинского и Московского трактов. На конструкциях разместят надпись «Екатеринбург — Город трудовой доблести».

«Переделываются надписи на аэропорту и вокзалах», — добавил мэр в эфире «Студии-41».

Отдельная надпись возникнет на Краснознамённой группе, которую в скором времени вернут городу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высокинский заявил, что реконструкция площадки, на которую поставят Краснознаменную группу, начнётся в конце 2020 года.