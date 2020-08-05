Сухум, , 08:41 — REGNUM Девять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 4 августа. Об этом сообщает оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 88 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 9 из них. Обследование всех контактных лиц продолжается», — говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что на лечении в Гудаутской центральной республиканской больнице находятся 37 пациентов с COVID-19. Всего в Абхазии были выявлены 107 носителей коронавируса. Из них 37 справились с инфекцией. Три пациента с COVID-19 скончались.

Стоит отметить, что 4 августа в российском посольстве Абхазии были введены правила посещения для профилактики распространения коронавируса. Посетителей не примут, если они будут без масок и перчаток.

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