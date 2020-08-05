Шэньян, Китай, , 04:53 — REGNUM В провинции Ляонин на северо-востоке Китая не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, один новый бессимптомный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в прибрежном городе Далянь. Новых подтвержденных случаев COVID-19 в регионе выявлено не было.

Всего в регионе на текущий момент насчитывается 255 подтверждённых случаев COVID-19, включая 34 «импортных», то есть выявленных у прибывших в регион из-за рубежа. Два человека скончались, еще 160 было выписано из больниц по выздоровлению.

Напомним, что в течение последних недель на территории провинции было зафиксировано несколько кластеров заболевания опасной инфекцией, которые крутились вокруг компании по производству морепродуктов. Несколько случаев заболевания было вынесено за пределы провинции.