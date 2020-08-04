Женева, Швейцария, , 16:13 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что Россией будут соблюдены все стандарты при подготовке к производству и использованию вакцины от COVID-19. Об этом заявил 4 августа представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

«Между «найти» или «иметь в распоряжении» вакцину, которая работает, с прохождением всех этапов проверки, существует большая разница», — сказал он.

Представитель ВОЗ подчеркнул необходимость проведения тщательных испытаний любых препаратов и соблюдения всех требований для их безопасного применения.

Напомним, накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина от коронавируса должна быть зарегистрирована в России в течение десяти дней.

Он отметил, что Минздравом при этом будут соблюдены все необходимые процедуры. Если получится уложиться в указанные сроки, российская вакцина станет первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19, заявил глава РФПИ.

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