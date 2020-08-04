Подгорица, , 15:18 — REGNUM Министерство образования Черногории готовится к регулярному началу учебного года 1 сентября, говорится в его сообщении.

«Конечно, в ближайшие дни мы будем поддерживать связь с институтом общественного здравоохранения, чтобы получить подтверждение такой позиции», — отмечают в министерстве.

В то же время эпидемиологическая ситуация меняется день ото дня, и, как говорят в министерстве, ясно, что нужно иметь в виду и альтернативный сценарий развития событий.

Поэтому уже сейчас на первые три месяца учителя записывают онлайн-уроки. Если учебный год начнется по плану, то этот материал можно будет использовать как вспомогательный, отмечают в минобразования.