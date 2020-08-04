Хабаровск, 4 августа 2020, 14:51 — REGNUM В районах Хабаровского края с низкой заболеваемостью COVID-19 в ближайшее время предлагается открыть бассейны, спортивные залы, а также различные объекты культуры. Такое поручение на краевом штабе по коронавирусу дал временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Ранее было решено, что в подобных муниципалитетах откроются и пришкольные лагеря. С 1 августа уже началась организация их работы.
Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева отметила, что на ближайшем заседании рабочей группы по профилактике COVID-19 специалисты согласуют этот вопрос. По ее словам, «это можно сделать, но с условием, что муниципалитеты совместно с Роспотребнадзором обеспечат полный контроль за выполнением санитарных требований».
За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявлено 102 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, а всего с начала пандемии зафиксирован 7861 случай заражения. Показатель заболеваемости составил 598 случаев на 100 тысяч населения и впервые с начала эпидсезона превысил общероссийский. Однако коэффициент ежесуточного прироста снизился до 1,3%, темп распространения — до 0,93, что позволяет начать частичное снятие ограничений в районах, где не отмечалось большого числа заболевших.
Напомним, что ранее на заседаниях оперативного штаба Михаил Дегтярёв принял решение об открытии летних детских оздоровительных и пришкольных лагерей, а затем — о частичном снятии ограничений с кафе и ресторанов. Лагеря возобновили работу уже с 1 августа, до конца недели в них приедет 700 подростков. Точки общепита после тщательных проверок начнут принимать посетителей с 9 августа.