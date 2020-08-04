Нур-Султан, , 14:10 — REGNUM Около 2,6 млн школьников начнут новый учебный год в дистанционном формате. Об этом 4 августа заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на заседании правительства.

По его словам, в дежурных классах будут учиться около 530 тыс. школьников, в штатном режиме — 157 тыс. В тоже время министр призвал своих коллег быть готовыми к изменению формата обучения.

Аймагамбетов отметил, что переход на штатный формат обучения будет зависеть от устойчивого снижения уровня заболеваемости. Министр добавил, что начата работа по выпуску телеуроков. Всего планируется снять более 6 тыс. уроков.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в школы Казахстана пойдут 3,3 млн школьников, в том числе 396 тыс. — в первый класс. Всего в республике работает 7931 школа.

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