Москва, , 13:38 — REGNUM Столичное управление Роспотребнадзора выявило на территории столицы несанкционированный детский лагерь «Джельсомино». Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Лагерь располагался на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Управлением были «приняты меры по прекращению деятельности объекта».

«Помещения городского лагеря опечатаны, материалы переданы в суд для принятия решения о временном приостановлении деятельности», — говорится в информации.

Также управление в период первой оздоровительной смены проверило работу пяти загородных лагерей. Выявлены устранимые санитарные нарушения, составлены протоколы об административном правонарушении.