Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM В Ленинградской области началась акция «Ленинградское здоровье», которая компенсирует жителям вынужденные простои «плановой» медицины во время пика коронавирусной пандемии. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе областного правительства.

В течение августа 67 мобильных медицинских комплексов, из них 39 — передвижные амбулатории, шесть — передвижные поликлиники, 16 — мобильные флюорографы и шесть — передвижные маммографы, проведут всеобщую диспансеризацию, побывав в 800 населенных пунктах региона и протестировав более тысячи жителей.

«Мы проводим всеобщую диспансеризацию, профилактические осмотры, чтобы компенсировать месяцы простоя в плановой помощи из-за пандемии. Составляем своеобразную медицинскую карту региона, она даст нам общее видение ситуации, какое же всё-таки здоровье у наших жителей. Мы будем понимать в процентном соотношении уровень и качество здоровья людей, для того чтобы нам скорректировать в том числе и финансирование здравоохранения», — разъяснил суть акции губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Акция «Ленинградское здоровье» направлена на «постковидное» восстановление плановой медицины. Ведь в период строгих карантинных мер местные жители были лишены возможности пойти в поликлинику, сдать анализы или обратиться к специалистам.

Пациенты смогут пройти медицинские обследования по своим показаниям или по назначению лечащего врача, сдать анализы, а в случае необходимости — получить помощь по острым показаниям.

«Помимо измерений температуры, давления, в мобильных комплексах можно будет сделать рентген, маммографию, пройти осмотр терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога и сдать анализ на антитела COVID-19 с использованием экспресс-систем», — отметили в областной пресс-службе.

В Ленинградской области проживает более 650 тысяч человек сельского населения (35,6% от общей численности жителей). Медицинское обслуживание в сельской местности осуществляют в 121 врачебной амбулатории и 199 фельдшерско-акушерских пунктах. В то же время в регионе более 800 населенных пунктов с численностью жителей менее 100 человек.

Зачастую это удаленные и в ряде случаев труднодоступные населенные пункты, в которых отсутствуют подразделения медицинских организаций. В этих населенных пунктах первичная медико-санитарная помощь населению оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием передвижных медицинских комплексов.

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