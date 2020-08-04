Карабулак, Ингушетия, , 12:26 — REGNUM В Ингушетии совершен акт вандализма в Сквере ветеранов города Карабулака. В только что построенной зоне отдыха малолетние хулиганы повредили конструкции фонаря освещения, оторвали кронштейн опоры и выдернули провод подсветки фонтана.

Предварительный показ проведенных работ по обустройству сквера для жителей города и общественности прошел в минувшую субботу, в честь праздника Курбан-байрам. И вот уже спустя два дня с горечью рассказывает о повреждениях пресс-служба администрации города.

«Сильно преобразившийся сквер станет отличным подарком на 25-летие города. Однако, в такую красоту предоставленные сами себе несколько наших юных сограждан с психологией разрушителей решили внести свои коррективы», — говорится в сообщении мэрии на странице в Instagram.

Теперь за деяния своих детей ответят их родители, которые не уделили достаточного внимания их воспитанию.