Вашингтон, , 12:53 — REGNUM В матче квалификационного раунда Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз». Встреча завершилась со счётом 5:3. Однако внимание всех привлек инцидент с вратарем «Вегаса» Робином Ленером и еще тремя игроками, которые во время исполнения национальных гимнов США и Канады преклонили колени в поддержку движения Black Lives Matter. Об этом 4 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Внимание к матчу, начавшемуся в 01:30 мск на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада, не привлекло столько внимания, как Ленер и еще три игрока встали преклонили колени перед матчем в поддержку борьбы против расизма и социальной несправедливости во время исполнения гимнов США и Канады.

«Все говорят о необходимости бесед, образования и слушать друг друга, но нам пора начать действовать, а не просто позволить этому быть короткой новостью, а потом забыть обо всем, просто чтобы увидеть, как это все возвращается», — говорит Ленер.

Жест хоккеиста поддержал его партнер по команде Райан Ривз и два игрока «Далласа» Тайлер Сегин и Джейсон Дикинсон.

«В конце концов, я люблю Соединенные Штаты, но есть много вещей, которые нужно исправлять», — подытожил Ленер.

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